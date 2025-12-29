¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida
Estamos a pocos días de despedir definitivamente el 2025, lo que nos abre la puerta a un nuevo año y a un renovado calendario. Estas son las fechas en las que se celebrarán los Grandes Premios de Fórmula 1.
Antes de que comience el espectáculo en Melbourne, los equipos afrontarán tres sesiones de prueba esta temporada. La primera se celebrará a puerta cerrada en Barcelona, desde el 26 hasta el 30 de enero.
Posteriormente, el circo de la F1 se trasladará a Bahréin, donde continuarán las pruebas del 11 al 13 de febrero. La última jornada de entrenamientos se realizará, nuevamente en Bahréin, del 18 al 20 de febrero.
Este es el calendario de F1 para la temporada 2026 con todos los horarios de inicio
|1
|Australia
|Albert Park Circuit
|08 de marzo
|15:00
|5:00
|Sprint 1 2
|China
|Shanghai International Circuit
|14 de marzo 15 de marzo
|11:00 15:00
|4:00 8:00
|3
|Japón
|Suzuka International Racing Course
|29 de marzo
|14:00
|7:00
|4
|Bahréin
|Circuito Internacional de Bahréin
|12 de abril
|18:00
|17:00
|5
|Arabia Saudí
|Jeddah Corniche Circuit
|19 de abril
|20:00
|19:00
|Sprint 2 6
|Miami
|Miami International Autodrome
|2 de mayo 3 de mayo
|12:00 16:00
|18:00 22:00
|Sprint 3 7
|Canadá
|Circuit Gilles Villeneuve
|23 de mayo 24 de mayo
|12:00 16:00
|18:00 22:00
|8
|Mónaco
|Circuit de Mónaco
|07 de junio
|15:00
|15:00
|9
|España
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|14 de junio
|15:00
|15:00
|10
|Austria
|Red Bull Ring
|28 de junio
|15:00
|15:00
|Sprint 4 11
|Gran Bretaña
|Silverstone
|4 de julio 5 de julio
|12:00 15:00
|13:00 16:00
|12
|Bélgica
|Circuit de Spa-Francorchamps
|19 de julio
|15:00
|15:00
|13
|Hungría
|Hungaroring
|26 de julio
|15:00
|15:00
|Sprint 5 14
|Países Bajos
|Circuit Zandvoort
|22 de agosto 23 de agosto
|12:00 12:00
|15:00 15:00
|15
|Italia
|Autodromo Nazionale Monza
|6 de septiembre
|15:00
|15:00
|16
|España
|Circuito de Madrid
|13 de septiembre
|15:00
|15:00
|17
|Azerbaiyán
|Circuito de la Ciudad de Bakú
|26 de septiembre
|15:00
|13:00
|Sprint 6 18
|Singapur
|Marina Bay Street Circuit
|10 de octubre 11 de octubre
|17:00 20:00
|11:00 14:00
|19
|Estados Unidos
|Circuit of the Americas
|25 de octubre
|15:00
|21:00
|20
|Ciudad de México
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|1 de noviembre
|14:00
|21:00
|21
|São Paulo
|Autódromo José Carlos Pace
|8 de noviembre
|14:00
|18:00
|22
|Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|22 de noviembre
|20:00 (21 nov.)
|5:00
|23
|Qatar
|Lusail International Circuit
|29 de noviembre
|19:00
|17:00
|24
|Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
|6 de diciembre
|17:00
|14:00
