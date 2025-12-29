close global

﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Estamos a pocos días de despedir definitivamente el 2025, lo que nos abre la puerta a un nuevo año y a un renovado calendario. Estas son las fechas en las que se celebrarán los Grandes Premios de Fórmula 1.

Antes de que comience el espectáculo en Melbourne, los equipos afrontarán tres sesiones de prueba esta temporada. La primera se celebrará a puerta cerrada en Barcelona, desde el 26 hasta el 30 de enero.

Posteriormente, el circo de la F1 se trasladará a Bahréin, donde continuarán las pruebas del 11 al 13 de febrero. La última jornada de entrenamientos se realizará, nuevamente en Bahréin, del 18 al 20 de febrero.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Este es el calendario de F1 para la temporada 2026 con todos los horarios de inicio

1 Australia Albert Park Circuit 08 de marzo 15:00 5:00
Sprint 1 2 China Shanghai International Circuit 14 de marzo 15 de marzo 11:00 15:00 4:00 8:00
3 Japón Suzuka International Racing Course 29 de marzo 14:00 7:00
4 Bahréin Circuito Internacional de Bahréin 12 de abril 18:00 17:00
5 Arabia Saudí Jeddah Corniche Circuit 19 de abril 20:00 19:00
Sprint 2 6 Miami Miami International Autodrome 2 de mayo 3 de mayo 12:00 16:00 18:00 22:00
Sprint 3 7 Canadá Circuit Gilles Villeneuve 23 de mayo 24 de mayo 12:00 16:00 18:00 22:00
8 Mónaco Circuit de Mónaco 07 de junio 15:00 15:00
9 España Circuit de Barcelona-Catalunya 14 de junio 15:00 15:00
10 Austria Red Bull Ring 28 de junio 15:00 15:00
Sprint 4 11 Gran Bretaña Silverstone 4 de julio 5 de julio 12:00 15:00 13:00 16:00
12 Bélgica Circuit de Spa-Francorchamps 19 de julio 15:00 15:00
13 Hungría Hungaroring 26 de julio 15:00 15:00
Sprint 5 14 Países Bajos Circuit Zandvoort 22 de agosto 23 de agosto 12:00 12:00 15:00 15:00
15 Italia Autodromo Nazionale Monza 6 de septiembre 15:00 15:00
16 España Circuito de Madrid 13 de septiembre 15:00 15:00
17 Azerbaiyán Circuito de la Ciudad de Bakú 26 de septiembre 15:00 13:00
Sprint 6 18 Singapur Marina Bay Street Circuit 10 de octubre 11 de octubre 17:00 20:00 11:00 14:00
19 Estados Unidos Circuit of the Americas 25 de octubre 15:00 21:00
20 Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez 1 de noviembre 14:00 21:00
21 São Paulo Autódromo José Carlos Pace 8 de noviembre 14:00 18:00
22 Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 22 de noviembre 20:00 (21 nov.) 5:00
23 Qatar Lusail International Circuit 29 de noviembre 19:00 17:00
24 Abu Dhabi Yas Marina Circuit 6 de diciembre 17:00 14:00

Más noticias

Clasificación F1

