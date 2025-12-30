Franco Colapinto y Alpine recibieron una oferta de más de 700 millones de euros para comprar una parte de la escudería.

Según información revelada por AutoMotorUndSport, el equipo del corredor argentino tiene una propuesta multimillonaria sobre la mesa: "Christian Horner ya ha reunido un consorcio de inversores financieramente fuerte a su alrededor para preparar la compra de las acciones mayoritarias en el equipo de carreras franco-británico.

"Según esto, él y sus socios deberían ofrecer 763 millones de euros por la adquisición, que debería llevarse a cabo en los próximos días. Como otro indicio, el periódico cita que los actuales propietarios minoritarios Otro Capital, Red-Bird Capital Partners y Maximum Effort Investments ya deberían estar preparando la venta de sus acciones", apuntaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

