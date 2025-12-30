F1 Hoy: Williams acusa a Red Bull de sabotaje; Lewis Hamilton hará historia en la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 30 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Según el director del equipo Williams, James Vowles, todas las teorías sobre un supuesto truco con la relación de compresión de los motores Mercedes y Red Bull no son más que puro disparate.

Si la voluntad de Ruanda se impone, en poco más de tres años se celebrará un Gran Premio en el continente africano. Según informa el gobierno ruandés, las conversaciones con la Fórmula 1 avanzan favorablemente.

¿Cuándo ver a Checo y Colapinto? Este es el calendario de F1 2026 con todos los horarios de salida.

¿Red Bull y Mercedes en problemas? Ferrari, Honda y Audi consideran presentar una protesta.

