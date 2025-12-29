¿Se cumplirá el SUEÑO de Hamilton? Lo último sobre el nuevo GP en África

Si la voluntad de Ruanda se impone, en poco más de tres años se celebrará un Gran Premio en el continente africano. Según informa el gobierno ruandés, las conversaciones con la Fórmula 1 avanzan favorablemente.

Diversos países y ciudades están deseosos de acoger una jornada del campeonato mundial de Fórmula 1. Actualmente, los dos principales candidatos, que aún no han tenido la oportunidad de celebrar un Gran Premio, son Tailandia y Ruanda.

Este último significaría un regreso de la F1 a África, ya que, hasta ahora, Sudáfrica es el único país que ha organizado una carrera de este nivel. El histórico circuito de Kyalami, situado cerca de Johannesburgo, apareció por última vez en el calendario en 1993.

La nueva terminal internacional jugará un papel decisivo

"Estamos compitiendo para tener la posibilidad de organizar un evento de Fórmula 1 en 2029", declaró Jean-Guy Afrika, director ejecutivo de Rwanda Development Board, en una entrevista con The Athletic. "Queremos aprovechar el aeropuerto como el punto de partida para construir prácticamente una ciudad completamente nueva".

Se refería al Bugesera International Airport, cuya construcción comenzó en 2017 a unos cuarenta kilómetros al sur de Kigali. "En definitiva, la Fórmula 1, el circuito que deberíamos construir y todas las infraestructuras de ocio que se necesitan para ofrecer una experiencia completa de entretenimiento –pues la F1 es, ante todo, un espectáculo–, se concentran en una semana. Por ello, nosotros apostamos por el aeropuerto, y el resto se definirá en las negociaciones relacionadas con el circuito."

Nelly Mukazayire, ministra de Deportes de Ruanda, agregó: "Las conversaciones están transcurriendo sin contratiempos. La Fórmula 1 es un fenómeno de gran envergadura, por lo que, como país, debemos prepararnos a fondo en todos los aspectos. Aunque su calendario se vuelve cada vez más apretado, hemos demostrado ser un socio confiable y estratégico, y por eso estamos convencidos de que lo lograremos."

