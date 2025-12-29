Williams acusa a Red Bull de forzar CAMBIOS DE REGLAS

Según el director del equipo Williams, James Vowles, todas las teorías sobre un supuesto truco con la relación de compresión de los motores Mercedes y Red Bull no son más que puro disparate.

Vowles sospecha que un equipo está difundiendo estas acusaciones de forma intencionada con la esperanza de forzar un cambio de última hora en el reglamento de motores.

En las últimas semanas se ha desatado una nueva polémica en la Fórmula 1. Ferrari, Honda y Audi se han enfrentado a Red Bull Powertrains y Mercedes, al no estar conformes con lo que consideran un truco descubierto en la competencia: durante las pruebas de la FIA se cumplía la obligatoria relación de 16:1, pero en pista se alcanzaba una cifra de 18:1.

Esto otorgaría a Red Bull y Mercedes entre tres y cuatro décimas de segundo de ventaja por vuelta, aunque Vowles asegura que se trata de una completa invención.

'Los rumores provienen de un único fabricante de motores'

Ante las preguntas de los medios españoles, el director de Williams ha sido muy claro: "Aún nadie lo sabe". Ningún fabricante de motores conoce cuál será el desenlace final. Parte de la especulación se desató porque, al parecer, un equipo y un fabricante trataron de construir una historia que justificara cambios en las normas.

Aunque Vowles no ha revelado directamente qué fabricante estaría intentando provocar un cambio reglamentario, sus comentarios parecen señalar a Audi. "Dudo seriamente que Ferrari haya cometido errores, ya que cada año demuestran ser capaces de ofrecer un motor excepcional.

Honda, por su parte, ha marcado la pauta este año, por lo que no creo que estemos ante una situación similar a la de 2014, cuando el primer híbrido de Mercedes era más de un segundo más rápido que el resto", explicó.

Mercedes logró un dominio absoluto en 2014 con la llegada del motor híbrido, y ese éxito podría repetirse el próximo año. "En Mercedes trabajamos con la vista puesta en 2026 y lo hemos estado haciendo desde principios de 2024, cuando firmamos el acuerdo para el próximo ciclo regulatorio. Todo está meticulosamente preparado, pero tendremos que esperar a ver el desempeño en pista", concluyó Vowles.

