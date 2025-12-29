F1 Hoy: Fernando Alonso va por el arma de Max Verstappen; Checo Pérez celebra su pista favorita

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Circulan rumores de que Gianpiero Lambiase estaría pensando en dejar Red Bull Racing para unirse a otro equipo de Fórmula 1. Inicialmente se hablaba de un fichaje por Aston Martin, pero ahora se barajan posibilidades con Williams. ::: LEER MÁS

La F1 se ha fusionado con Animal Crossing, y todo gracias a un fan entusiasta que compartió su pasión en las redes sociales. ::: LEER MÁS

Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026. ::: LEER MÁS

Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac. ::: LEER MÁS

