¡INESPERADO! Fórmula 1 aparece en famoso videojuego gracias a quien menos se imaginaba

La F1 se ha fusionado con Animal Crossing, y todo gracias a un fan entusiasta que compartió su pasión en las redes sociales.

Animal Crossing, la famosa serie de Nintendo, invita a los jugadores a vivir aventuras en una isla llena de carismáticos vecinos animales, donde disfrutar de la pesca, la captura de insectos y momentos de convivencia se ha convertido en toda una tradición.

Además, el juego permite crear comunidades en línea y conectarse con personas de todo el mundo, lo que lo ha posicionado como uno de los títulos más queridos a nivel global. Ahora, los fanáticos pueden lucir un toque de F1 gracias a la creatividad de este admirador, quien ha diseñado una colección de artículos inspirados en el automovilismo.

El talentoso creador ha concebido merchandising para equipos emblemáticos como Mercedes, McLaren, Haas y Ferrari, ofreciendo sudaderas, chaquetas y camisetas que permiten a los usuarios apoyar a su escudería favorita desde el juego. El fanazo de la F1 mostró sus diseños en una demostración que resalta su pasión por el deporte.

¿Cuándo regresa la F1?

Disfrutar de videojuegos, ya sean o no temáticos de F1, es una forma estupenda de pasar el tiempo, pero los seguidores del automovilismo ansían volver a ver la acción tras una emocionante temporada 2025. La expectación se palpa en cada rincón de la comunidad, que espera con ilusión el retorno a las pistas.

No tendremos que esperar mucho después de Año Nuevo para ver de nuevo los monoplazas en acción. El Circuito de Barcelona-Catalunya acogerá una prueba inicial a finales de enero, seguida de dos encuentros de tres días cada uno en el Bahréin International Circuit durante febrero.

La competición de 2026 arrancará el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la nueva temporada. Además, se implementarán cambios regulatorios importantes que prometen transformar el panorama del deporte.

