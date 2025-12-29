Alonso y Sainz están por robarse el ARMA SECRETA de Verstappen

Circulan rumores de que Gianpiero Lambiase estaría pensando en dejar Red Bull Racing para unirse a otro equipo de Fórmula 1. Inicialmente se hablaba de un fichaje por Aston Martin, pero ahora se barajan posibilidades con Williams.

Lambiase ha sido el ingeniero de carrera de Max Verstappen durante casi diez años. Recordemos que su primera Gran Premio juntos fue en España, en 2016, y además lograron una victoria memorable allí.

Aunque Red Bull confirmó su continuidad dos días después de la final de temporada en Abu Dhabi a través de GPFans, The Race anunció el 26 de diciembre que el técnico mantuvo conversaciones con Aston Martin, donde se le habría ofrecido una posición de alto nivel.

Williams entra en el torbellino de rumores

Adrian Newey, actual socio ejecutivo técnico y diseñador en Aston Martin, asumirá también el rol de director de equipo en 2026. Se comenta que la escudería de Silverstone querría sumar a Lambiase para repartir las responsabilidades del mando junto a Newey. Además, el nombre de Lambiase ha surgido en las conversaciones sobre una posible incorporación con Williams, según informa la versión en español de Motorsport.com.

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, y Lambiase se encontrarían en negociaciones avanzadas. Aunque aún no se ha confirmado cuál sería exactamente el puesto en Williams, al parecer el técnico se siente atraído por las ambiciosas metas que persigue la escudería.

No hace mucho, Williams fue considerada la menos competitiva de la parrilla, pero el pasado temporada consiguieron terminar quinto en el campeonato de constructores. Ahora, Lambiase tendría tres opciones para su futuro: mantenerse en Red Bull o dar el salto a Aston Martin o Williams.

