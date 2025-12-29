Checo Pérez Hoy: Renuevan su circuito favorito; Cadillac aprovecha vacío legal

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026. ::: LEER MÁS

Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada. ::: LEER MÁS

