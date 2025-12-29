close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: Renuevan su circuito favorito; Cadillac aprovecha vacío legal

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 29 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Se han dado a conocer nuevas imágenes del querido circuito de Checo Pérez en la Fórmula 1 que se está renovando de cara a su regreso en el calendario 2026. ::: LEER MÁS

Nueva regulación técnica llega a la Fórmula 1 en 2026, y entre sus novedades encontramos la inclusión de combustibles sostenibles, lo que equilibra el piso de competencia y ayuda a una escudería nueva como Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada. ::: LEER MÁS

