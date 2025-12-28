close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo regresa con una figura CLAVE de la F1 para su debut con Cadillac

Checo regresa con una figura CLAVE de la F1 para su debut con Cadillac

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada.

En 2026 se implementarán nuevas regulaciones que pretenden reforzar el compromiso con la sostenibilidad en la disciplina y fomentar competiciones más ajustadas. Uno de los cambios más notables para los aficionados será la reducción en el tamaño de los monoplazas, lo que permitirá ver en pista un mayor número de coches.

La próxima temporada, el equipo estadounidense Cadillac ampliará su escudería al incorporarse a la parrilla de la F1, una decisión que ha supuesto el impulso que necesitaba la carrera de Pérez.

El ex piloto de Red Bull contará además con el apoyo del excompañero de equipo de Lewis Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, mientras que el grupo confía en que estos dos veteranos se adapten rápido a las nuevas normativas para lograr un comienzo triunfal.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Pérez: 'La historia continúa'

Preparándose para la primera temporada de Cadillac, Pérez utilizó Instagram para anunciar el regreso del número 11, el distintivo que ha portado a lo largo de su carrera en distintos equipos.

El emblemático gráfico, realzado con su logo, iba acompañado del mensaje: "La historia continúa con el #11." A principios de este mes, la FIA reveló la lista de inscripciones para 2026, en la que a Pérez se le asignó el número 11, mientras que se confirmó que su nuevo compañero, Bottas, retomará el número 77.

Cadillac será el quinto equipo en contar con Pérez tras haber brillado con Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, donde realmente se consolidó como piloto.

Sin embargo, luego de un final poco indulgente en su etapa con Red Bull —en la que sumó cinco de sus seis victorias en Grandes Premios— el mexicano, de 35 años, espera que Cadillac le ayude a recuperar terreno y seguir demostrando su valía en la máxima categoría.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1482 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave

  • hace 15 minutos
Franco Colapinto Hoy: Saca su lado más humano en Argentina; Se reúne con leyenda del fútbol
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Saca su lado más humano en Argentina; Se reúne con leyenda del fútbol

  • hace 34 minutos
¡Jugó con su ídolo! Colapinto se reúne con leyenda de Boca Juniors en Argentina
Formula 1

¡Jugó con su ídolo! Colapinto se reúne con leyenda de Boca Juniors en Argentina

  • hace 50 minutos
Colapinto saca su lado más HUMANO en Argentina
Formula 1

Colapinto saca su lado más HUMANO en Argentina

  • 1 hour ago
El motivo FUNDAMENTAL por el que llevaron a Checo a Cadillac
Formula 1

El motivo FUNDAMENTAL por el que llevaron a Checo a Cadillac

  • 1 hour ago
¿Habría llegado a Ferrari antes? El acuerdo que pudo cambiar POR COMPLETO la vida de Hamilton
Formula 1

¿Habría llegado a Ferrari antes? El acuerdo que pudo cambiar POR COMPLETO la vida de Hamilton

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x