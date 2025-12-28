Checo regresa con una figura CLAVE de la F1 para su debut con Cadillac

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada.

En 2026 se implementarán nuevas regulaciones que pretenden reforzar el compromiso con la sostenibilidad en la disciplina y fomentar competiciones más ajustadas. Uno de los cambios más notables para los aficionados será la reducción en el tamaño de los monoplazas, lo que permitirá ver en pista un mayor número de coches.

La próxima temporada, el equipo estadounidense Cadillac ampliará su escudería al incorporarse a la parrilla de la F1, una decisión que ha supuesto el impulso que necesitaba la carrera de Pérez.

El ex piloto de Red Bull contará además con el apoyo del excompañero de equipo de Lewis Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, mientras que el grupo confía en que estos dos veteranos se adapten rápido a las nuevas normativas para lograr un comienzo triunfal.

Pérez: 'La historia continúa'

Preparándose para la primera temporada de Cadillac, Pérez utilizó Instagram para anunciar el regreso del número 11, el distintivo que ha portado a lo largo de su carrera en distintos equipos.

El emblemático gráfico, realzado con su logo, iba acompañado del mensaje: "La historia continúa con el #11." A principios de este mes, la FIA reveló la lista de inscripciones para 2026, en la que a Pérez se le asignó el número 11, mientras que se confirmó que su nuevo compañero, Bottas, retomará el número 77.

Cadillac será el quinto equipo en contar con Pérez tras haber brillado con Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull, donde realmente se consolidó como piloto.

Sin embargo, luego de un final poco indulgente en su etapa con Red Bull —en la que sumó cinco de sus seis victorias en Grandes Premios— el mexicano, de 35 años, espera que Cadillac le ayude a recuperar terreno y seguir demostrando su valía en la máxima categoría.

