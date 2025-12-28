El motivo FUNDAMENTAL por el que llevaron a Checo a Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins.
El acuerdo del piloto mexicano con Cadillac ha ido revelándose poco a poco y ahora Collins parece estar a bordo de cómo funcionará la dinámica del equipo.
Cadillac optó por formar una alineación con el mexicano y con Bottas, ambos pilotos ampliamente experimentados y con gran trayectoria en su haber, algo necesario en ambos para desarrollar una escudería nueva acorde a Bernie.
“Creo que necesitan un piloto experimentado en su lado, porque van a desarrollar su coche en el simulador” explicó Collins sobre la estrategia a seguir de Cadillac.
Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
