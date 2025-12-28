F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso y Andrea Kimi Antonelli no comparten la idea de acortar las carreras en el futuro. ::: LEER MÁS
El director del equipo Williams F1, James Vowles, ha reconocido haber completado una prueba en un coche McLaren. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada. ::: LEER MÁS
