Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac

F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso y Andrea Kimi Antonelli no comparten la idea de acortar las carreras en el futuro. ::: LEER MÁS

El director del equipo Williams F1, James Vowles, ha reconocido haber completado una prueba en un coche McLaren. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1488 votos

F1 Hoy: Fernando Alonso lidera resistencia a la Fórmula 1; Checo Pérez regresa una figura clave a Cadillac
