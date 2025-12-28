¡Alonso y Antonelli se unen CONTRA la Fórmula 1!

Fernando Alonso y Andrea Kimi Antonelli no comparten la idea de acortar las carreras en el futuro.

El director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, propuso recientemente reducir la duración de los Grandes Premios para atraer mejor a la nueva generación de aficionados.

Bajo la dirección de Liberty Media, que desde 2017 posee los derechos comerciales de la F1, el deporte ha sabido conquistar a un público más joven. Con el impacto de la docuserie de Netflix "Drive to Survive" y la nueva película de F1, la base de fans se ha ampliado notablemente.

Mientras los seguidores de siempre disfrutan del formato clásico, Domenicali teme que los nuevos espectadores se desanimen por la extensión de las carreras. Por ello, la categoría contempla ajustar la duración de las competiciones en el futuro.

Antonelli: "Las carreras más cortas no cambiarán mucho"

Sin embargo, ante esta iniciativa, Kimi Antonelli expresó sus dudas sobre el plan. Según él, acortar las carreras implicaría introducir un sinfín de reglas nuevas para mantener la emoción.

"No creo que la idea funcione. Ya contamos con carreras que incluyen una sola parada en boxes y, para reducir el tiempo, habría que imponer más restricciones sobre paradas, neumáticos, y otros aspectos. En la práctica, los cambios serían mínimos", afirmó el joven piloto italiano.

Alonso tampoco se muestra favorable a la propuesta, aunque confía en la capacidad de Domenicali para tomar las decisiones correctas. "Stefano sabe lo que hace. Si considera que es necesario, sus decisiones estarán bien fundamentadas", comentó el piloto español.

Además, comparó la situación con otros deportes, explicando: "El fútbol también tiene encuentros prolongados. Si estoy viendo un partido, no me mantengo concentrado durante los noventa minutos completos, siempre hay momentos de distracción. Esto es más un problema social que una cuestión exclusiva del deporte, y para mí, no merece un cambio tan radical."

