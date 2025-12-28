¡La MÁXIMA figura de Williams hace pruebas en McLaren!

El director del equipo Williams F1, James Vowles, ha reconocido haber completado una prueba en un coche McLaren.

El mes pasado se supo que Vowles había pasado dos días en el Circuito de Navarra, en España, probando un McLaren GT3 dentro de un programa específico. Ahora, el jefe del equipo vuelve a las pistas.

Vowles, que asumió el cargo en Williams en 2023, ha compartido en sus redes sociales algunas vueltas, recientemente realizadas en el circuito de Jerez al volante del McLaren 720s GT3.

En un mensaje publicado en X, Vowles comentó: "Dos días en Jerez probando el McLaren 720s GT3 la semana pasada. El ritmo es el que esperaba, muchas gracias a Alex West por la oportunidad; ha sido un placer volver a compartir tiempo con él. Estoy muy satisfecho con el progreso."

El británico realizó la prueba junto al equipo Garage 59, con el que compitió en categoría GT durante el Asian Le Mans Series en 2022, cuando aún formaba parte de Mercedes. Además, a pesar de su apretada agenda como responsable de Williams F1, el apasionado del automovilismo siempre encuentra tiempo para volver a la competición.

Vowles aclara la implicación de McLaren

Desde que asumió el cargo a comienzos de 2023, Williams ha dado saltos significativos y ya ha acumulado más puntos en 2025 que en las últimas siete temporadas juntas.

Y, a pesar de haber probado las máquinas de un equipo rival en F1, parece que el cuartel general de Grove no tiene por qué preocuparse por perder a su jefe frente a McLaren.

Durante una entrevista con Sky, Vowles afirmó: "No tengo ningún compromiso en ese ámbito; la verdad es que me gusta conducir para McLaren. Es un equipo con el que he competido durante los últimos tres o cuatro años, así que siempre sigo donde me sienta cómodo."

Tras la reciente incursión de Max Verstappen en el GT3 en el Nürburgring, Vowles declaró que no tiene planes de lanzarse él mismo a la Nordschleife en el futuro próximo, pero confirmó: "La intención es volver a competir de mi parte. Quería pasar unos días más al volante, ya que hace un par de años que no corro de forma competitiva junto a profesionales. Las vueltas hablan por sí solas, ¡todo marcha bien!"

