Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave

Checo Pérez Hoy: Destacan su labor para Cadillac; Regresa a una figura clave

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 28 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez y Valtteri Bottas han sido destacados sobre su rol para Cadillac por parte de Bernie Collins. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha confirmado el regreso de un elemento icónico de su imagen como piloto, justo a tiempo para su debut con Cadillac la próxima temporada. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - Ferrari cambiaría el 2026 del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Max Verstappen DEFIENDE el maltrato de Red Bull. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1482 votos

