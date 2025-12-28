Checo Pérez estará FURIOSO: Max Verstappen DEFIENDE el maltrato de Red Bull
Max Verstappen salió a defender la estrategia de Red Bull Racing con sus compañeros de equipo, incluidos Sergio Pérez.
Durante una charla con Viaplay, el cuatro veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre las jerarquías dentro de las escuderías: “Si yo fuera jefe de equipo, siempre pondría un claro número uno y un dos en su lugar.
"Cuando estás tú solo, puedes ir al ataque, puedes ser mucho más agresivo. Siempre prefiero eso. Si el coche está más o menos en igualdad de condiciones, entonces les deseo buena suerte a ambos [pilotos de McLaren], porque ahí realmente pueden decidirlo entre ellos mismos", comentó el neerlandés.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
