sergio perez, contract, graphic

Checo Noticias Hoy: Ferrari cambia el 2026; Verstappen defiende a Red Bull; Inspira a Colapinto

Checo Noticias Hoy: Ferrari cambia el 2026; Verstappen defiende a Red Bull; Inspira a Colapinto

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 27 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - Ferrari cambiaría el 2026 del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Max Verstappen DEFIENDE el maltrato de Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Franco Colapinto quiere SEGUIR LOS PASOS del mexicano en F1! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull! ::: LEER MÁS

Sergio Pérez

