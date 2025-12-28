Checo Pérez fue víctima: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull!

Yuki Tsunoda ha expuesto los problemas en Red Bull Racing que también afectaron a Sergio Pérez.

El corredor japonés, luego de ser removido de su asiento junto a Max Verstappen, declaró lo siguiente a f1-gate sobre lo que sucede dentro de la escudería austriaca: "Todavía no siento que no corra el próximo año. Para ser honesto, me decepcionó mucho.

"Todavía no lo he aceptado del todo, y para ser honesto, realmente no siento que no vaya a competir el próximo año. Creo que hay algunas partes en las que Max es el mejor conductor de la red que no ayudan al segundo conductor. Él siempre está luchando por el campeonato.

"Es natural que el equipo dé prioridad a los pilotos que compiten por el título. Creo que el momento en que salté a este equipo fue justo cuando había una "guerra" en el interior. Para ser honesto, fue bastante difícil", declaró.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

