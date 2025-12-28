close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Perez at Red Bull

Checo Pérez fue víctima: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull!

Checo Pérez fue víctima: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull!

Aloisio Hernández
Perez at Red Bull

Yuki Tsunoda ha expuesto los problemas en Red Bull Racing que también afectaron a Sergio Pérez.

El corredor japonés, luego de ser removido de su asiento junto a Max Verstappen, declaró lo siguiente a f1-gate sobre lo que sucede dentro de la escudería austriaca: "Todavía no siento que no corra el próximo año. Para ser honesto, me decepcionó mucho.

"Todavía no lo he aceptado del todo, y para ser honesto, realmente no siento que no vaya a competir el próximo año. Creo que hay algunas partes en las que Max es el mejor conductor de la red que no ayudan al segundo conductor. Él siempre está luchando por el campeonato.

"Es natural que el equipo dé prioridad a los pilotos que compiten por el título. Creo que el momento en que salté a este equipo fue justo cuando había una "guerra" en el interior. Para ser honesto, fue bastante difícil", declaró.

Relacionado: ¡Franco Colapinto quiere SEGUIR LOS PASOS de Checo Pérez en F1!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1465 votos

Relacionado

Red Bull Sergio Pérez

Últimas Noticias

BOMBAZO: Ferrari cambiaría el 2026 de Checo Pérez
Cadillac

BOMBAZO: Ferrari cambiaría el 2026 de Checo Pérez

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Ferrari cambia el 2026; Verstappen defiende a Red Bull; Inspira a Colapinto
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Ferrari cambia el 2026; Verstappen defiende a Red Bull; Inspira a Colapinto

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Alineación perfecta; Brutal gesto a fan; Alpine responde duda
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Alineación perfecta; Brutal gesto a fan; Alpine responde duda

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: Preparan bombazo para Alonso; Las intenciones de Sainz
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Preparan bombazo para Alonso; Las intenciones de Sainz

  • 1 hour ago
Checo Pérez fue víctima: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull!
Red Bull

Checo Pérez fue víctima: ¡Yuki Tsunoda EXPONE SECRETOS de Red Bull!

  • 1 hour ago
¡Franco Colapinto quiere SEGUIR LOS PASOS de Checo Pérez en F1!
Cadillac

¡Franco Colapinto quiere SEGUIR LOS PASOS de Checo Pérez en F1!

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre
 URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x