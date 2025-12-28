Franco Colapinto comentó que quiere seguir los pasos de Sergio Pérez en la Fórmula 1.

El corredor argentino, durante un evento con uno de sus patrocinadores, explicó el impacto que tuvo el piloto mexicano: “Cuando era chiquito los veía a ellos correr, pelear por campeonatos, carreras. Por otro lado, eso es lo que siempre soñé.

"Para mí, primero, y después para el país, por todo lo que se generó. Es increíble estar en la F1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar un Fórmula 1 y tener la chance de estar ahí, lo que veía por la tele.

"No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez o Fernando, que era lo más cercano a nosotros y era el que bancaba. Para mí, lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a tantos chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país.

"Sé que lo están haciendo y están metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace unos años”, comentó el sudamericano.

Relacionado: Checo Pérez estará FURIOSO: Max Verstappen DEFIENDE el maltrato de Red Bull

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!