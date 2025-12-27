close global

﻿
Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

Checo Noticias Hoy: Problemas a Red Bull; Ponen a prueba a Ferrari; Cadillac gasta millones

Checo Noticias Hoy: Problemas a Red Bull; Ponen a prueba a Ferrari; Cadillac gasta millones

Aloisio Hernández
Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: URGENTE - Mete en GRAVES problemas a Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Cadillac pone a PRUEBA a Ferrari y el resultado EMOCIONA. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Cadillac, dispuesto a GASTAR MILLONES para hacerlo brillar. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: El RÉCORD del mexicano que NADIE en la F1 2025 tiene. ::: LEER MÁS

