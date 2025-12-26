close global

﻿
lewis hamilton, franco colapinto, brazilian gp, 2024, canva

F1 Hoy: Hamilton, cerca del mejor premio de su carrera; La regla que cambiará la Fórmula 1 en 2026

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

El campeón de F1, Lewis Hamilton, podría contar con una película digna de un Oscar a su nombre para el 2026, luego de que se anunciara el F1 Movie en la lista corta de la 98ª edición de los Premios Oscar en cinco categorías. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto y Alpine estarían siendo perjudicados gracias a Ferrari, Honda y Audi. ::: LEER MÁS

La FIA ha anunciado que se ha firmado un nuevo Acuerdo de Gobernanza Concorde entre los 11 equipos de F1, lo que aportará cambios significativos a partir de 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez sigue dando clases de negocio en su manejo de la Fórmula 1 y ahora esto se ha visto reflejado en la venta de la mercancía oficial. ::: LEER MÁS

