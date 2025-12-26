F1 Hoy: Hamilton, cerca del mejor premio de su carrera; La regla que cambiará la Fórmula 1 en 2026
F1 Hoy: Hamilton, cerca del mejor premio de su carrera; La regla que cambiará la Fórmula 1 en 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
El campeón de F1, Lewis Hamilton, podría contar con una película digna de un Oscar a su nombre para el 2026, luego de que se anunciara el F1 Movie en la lista corta de la 98ª edición de los Premios Oscar en cinco categorías. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto y Alpine estarían siendo perjudicados gracias a Ferrari, Honda y Audi. ::: LEER MÁS
La FIA ha anunciado que se ha firmado un nuevo Acuerdo de Gobernanza Concorde entre los 11 equipos de F1, lo que aportará cambios significativos a partir de 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez sigue dando clases de negocio en su manejo de la Fórmula 1 y ahora esto se ha visto reflejado en la venta de la mercancía oficial. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
F1 Hoy: Hamilton, cerca del mejor premio de su carrera; La regla que cambiará la Fórmula 1 en 2026
- 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Alpine pone auto en el mercado; Su regalo de navidad
- Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Verstappen lo quiere como compañero; Problemas en Honda para 2026
- Hoy 00:00
Checo Pérez Hoy: Nueva clase maestra en la Fórmula 1; Dudan de Valtteri Bottas y de él
- Hoy 00:00
Checo y Bottas sufren nuevos ATAQUES y juicios por su llegada a Cadillac F1
- Ayer 22:00
Nueva jugada MAESTRA de Checo dentro la F1 gracias a Cadillac
- Ayer 21:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre