Ferrari, Audi y Honda escriben una carta a la FIA para AFECTAR a Colapinto y Alpine

Franco Colapinto y Alpine estarían siendo perjudicados gracias a Ferrari, Honda y Audi.

Las escuderías rivales de Alpine y Mercedes ya apuntan a tiempos complicados ante la polémica generada por el truco de compresión que han descubierto Mercedes y Red Bull.

Según informa The Race, estos fabricantes han solicitado a la FIA una aclaración en una carta conjunta, temiendo así las posibles implicaciones en el equilibrio competitivo de la Fórmula 1.

La semana pasada se conoció que Mercedes halló un detalle en la relación de compresión de la unidad de potencia para 2026, lo que permite generar potencia adicional. La FIA fijó para el próximo año una relación de 16:1, frente a los 18:1 utilizados en temporadas anteriores.

Se dice que, en pruebas estáticas, el equipo ha cumplido con el 16:1, mientras que durante la carrera logra el deseado 18:1. Por su parte, Red Bull estaría desarrollando una estrategia similar, aunque en un estado distinto de evolución.

Carta conjunta

A pesar de que los motores han probado únicamente en bancos, los rivales de Mercedes temen que los “Flechas de Plata” dominen la temporada.

Por ello, Ferrari, Audi y Honda han enviado a la FIA una carta conjunta en la que solicitan aclarar aspectos que consideran esenciales. Quieren entender el impacto inmediato de esta maniobra en el rendimiento y conocer las previsiones a largo plazo para no perder terreno en futuras competencias.

Gracias a este truco, se estima que Mercedes ganó entre 13 y 15 caballos de fuerza extra, según el circuito. Esto se traduciría en una ventaja de aproximadamente tres a cuatro décimas por vuelta, situación que sin duda podría alterar el equilibrio en la pista.

