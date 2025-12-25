Ferrari, Audi y Honda escriben una carta a la FIA para AFECTAR a Colapinto y Alpine
Ferrari, Audi y Honda escriben una carta a la FIA para AFECTAR a Colapinto y Alpine
Franco Colapinto y Alpine estarían siendo perjudicados gracias a Ferrari, Honda y Audi.
Las escuderías rivales de Alpine y Mercedes ya apuntan a tiempos complicados ante la polémica generada por el truco de compresión que han descubierto Mercedes y Red Bull.
Según informa The Race, estos fabricantes han solicitado a la FIA una aclaración en una carta conjunta, temiendo así las posibles implicaciones en el equilibrio competitivo de la Fórmula 1.
La semana pasada se conoció que Mercedes halló un detalle en la relación de compresión de la unidad de potencia para 2026, lo que permite generar potencia adicional. La FIA fijó para el próximo año una relación de 16:1, frente a los 18:1 utilizados en temporadas anteriores.
Se dice que, en pruebas estáticas, el equipo ha cumplido con el 16:1, mientras que durante la carrera logra el deseado 18:1. Por su parte, Red Bull estaría desarrollando una estrategia similar, aunque en un estado distinto de evolución.
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Carta conjunta
A pesar de que los motores han probado únicamente en bancos, los rivales de Mercedes temen que los “Flechas de Plata” dominen la temporada.
Por ello, Ferrari, Audi y Honda han enviado a la FIA una carta conjunta en la que solicitan aclarar aspectos que consideran esenciales. Quieren entender el impacto inmediato de esta maniobra en el rendimiento y conocer las previsiones a largo plazo para no perder terreno en futuras competencias.
Gracias a este truco, se estima que Mercedes ganó entre 13 y 15 caballos de fuerza extra, según el circuito. Esto se traduciría en una ventaja de aproximadamente tres a cuatro décimas por vuelta, situación que sin duda podría alterar el equilibrio en la pista.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Qué pasará con Checo y Cadillac? La nueva regla de la FIA que afectará a todos los equipos de F1
- hace 9 minutos
Ferrari, Audi y Honda escriben una carta a la FIA para AFECTAR a Colapinto y Alpine
- 1 hour ago
¿Cuál fue el regalo de navidad de Franco Colapinto?
- 2 hours ago
ATENCIÓN Franco Colapinto: ¡Buscan COMPRAR Alpine para 2026!
- 3 hours ago
SHOCK: ¡Honda encuentra PROBLEMAS en el motor 2026 de Fernando Alonso!
- Hoy 16:00
CONFIRMADO: ¡Max Verstappen QUIERE a Fernando Alonso de compañero!
- Hoy 15:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre