Hamilton se acerca al premio MÁS IMPORTANTE de su carrera

El campeón de F1, Lewis Hamilton, podría contar con una película digna de un Oscar a su nombre para el 2026, luego de que se anunciara el F1 Movie en la lista corta de la 98ª edición de los Premios Oscar en cinco categorías.

El septuple campeón añadió un crédito como productor –junto a su compañía Dawn Apollo– en 2025, tras el estreno del F1 Movie, dirigida por Joseph Kosinski y con Jerry Bruckheimer como productor ejecutivo del éxito de taquilla.

Brad Pitt interpretó el papel protagonista de Sonny Hayes en la cinta, forjando una sincera amistad con Hamilton. La película también contó con la participación de Javier Bardem, Kerry Condon y Damson Idris en papeles destacados.

Los pilotos de la parrilla, incluido el mismo Hamilton, realizaron apariciones especiales, pero fueron las impresionantes tomas de cámara las que cautivaron al público. Estas escenas se lograron con tecnología de vanguardia que revolucionó la forma de capturar la emoción en pista.

Con cámaras móviles colocadas en el cockpit se inmortalizaron momentos de tensión pura durante la carrera. Hamilton incluso ha sugerido que la F1 debería utilizar dispositivos similares para las futuras transmisiones televisivas, lo que podría cambiar la forma en que vivimos la competición.

Actualmente, F1 Movie figura en la lista corta de la categoría de cinematografía en los Oscar, junto a otros 15 largometrajes. Además, se ha preseleccionado para las categorías de mejor música, sonido y efectos visuales, lo que augura una noche muy especial para Hamilton, Bruckheimer y el resto del equipo. También compite en la categoría de canción original con "Drive" de Ed Sheeran.

No obstante, formar parte de la lista corta no equivale a una nominación, y los finalistas se darán a conocer el 22 de enero. La gran gala se celebrará el 15 de marzo en el prestigioso Dolby Theatre de Los Ángeles.

¿Fue un éxito el F1 Movie?

El hecho de que la película haya sido preseleccionada en cinco categorías y haya batido récords en taquilla demuestra que fue todo un éxito. F1 Movie recaudó más de 545 millones de dólares (410 millones de libras) a nivel mundial, superando al récord anterior de World War Z, que había alcanzado los 540 millones (407 millones de libras).

Sin embargo, la cinta recibió opiniones encontradas entre críticos, aficionados y hasta los propios pilotos de F1 que participaron en ella. Carlos Sainz se mostró escéptico y cuestionó la verosimilitud de las tramas, mientras que muchos seguidores criticaron la pobre representación de los personajes femeninos.

Pitt encarna el papel de un veterano piloto, Sonny Hayes, quien, a sus sesenta años –sí, lo has leído bien– regresa milagrosamente al automovilismo para competir con el equipo ficticio APX GP. Teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta Hamilton en la competición a sus 40, resulta difícil imaginar el rendimiento de un piloto de 60 años.

La única figura femenina relevante en la historia es interpretada por Kerry Condon, quien debutaba como la primera directora técnica en la historia de la F1; sin embargo, su personaje termina enamorándose de su piloto, convirtiéndose en el interés romántico de Pitt.

A pesar de estas controversias, la película marcó un hito al convertirse en el mayor éxito de taquilla en la historia de Apple Studios.

