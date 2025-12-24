close global

﻿
Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado

Aloisio Hernández
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: El desarrollo de Cadillac ofrece nuevas esperanzas para sus pilotos. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: La estrella de Ferrari 'despedida' volverá a la Fórmula 1 con Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN -¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026! ::: LEER MÁS

Sergio Pérez Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

  • 3 hours ago
Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

  • 1 hour ago
ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS
Mercedes

ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez

  • 2 hours ago
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
Cadillac

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

  • Ayer 22:00
