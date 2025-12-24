Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: El desarrollo de Cadillac ofrece nuevas esperanzas para sus pilotos. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: La estrella de Ferrari 'despedida' volverá a la Fórmula 1 con Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: ATENCIÓN -¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026! ::: LEER MÁS
