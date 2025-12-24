ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

Ha sido filtrado en redes sociales una parte del diseño que usarán algunos de los camiones de Cadillac con Sergio Pérez para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con imágenes compartidas por el periodista Junaid Samodien, estaríamos viendo el diseño que llevará el paddock y los trailers que transportarán a los monoplazas y el equipo de la escudería estadounidense.

Podemos ver que se tratará de una decoración en color negro, con ligeros acentos en blanco. Aunque no ha sido oficializado como el diseño final, podría resultar muy similar.

Además, esto nos puede dar una idea de la livery que llevarán el monoplaza de Checo y Bottas.

The Cadillac F1 Trucks and Paddock trailer on brand.



Image Source: Instagram pic.twitter.com/qhIkKSu37a — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) December 23, 2025

Relacionado: BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!