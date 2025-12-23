Cadillac ofrece una ESPECTACULAR actualización para Checo y Bottas
Valtteri Bottas y Sergio Pérez han recibido alentadoras noticias de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 tras un importante anuncio de Cadillac sobre su ingreso al campeonato.
El fabricante estadounidense se unirá a la parrilla como el undécimo equipo de la F1 en 2026, reforzando su proyecto al fichar a dos pilotos con gran experiencia en la máxima categoría.
Bottas, ganador en 10 carreras, cuenta con uno de los mejores historiales de la era moderna. Durante el periodo híbrido de 2014 a 2025, logró colocarse en el tercer puesto en cuanto a puestas en el podio, solo superado por Lewis Hamilton y Max Verstappen.
Pérez acumula seis victorias en Grandes Premios y, más recientemente, fue compañero de equipo de Verstappen, colaborando para que Red Bull se alzara con el título de constructores en dos temporadas consecutivas (2022 y 2023).
Sin embargo, en 2024 Red Bull decidió prescindir de Pérez, mientras que Bottas fue despedido por Sauber tras no conseguir ni un solo punto.
Después de un año fuera de la competición, ambos pilotos están listos para regresar a la pista. No obstante, a pesar del espectacular cartel de pilotos, el director del equipo, Graeme Lowdon, advierte que Cadillac probablemente comenzará la temporada en las últimas posiciones.
Recientemente se han dado a conocer los ingenieros de pista que acompañarán a Pérez y Bottas, asignándoles a ambos profesionales con amplia experiencia en la F1.
Carlo Pasetti, exingeniero de rendimiento de Aston Martin, será el responsable de asesorar a Pérez, mientras que John Howard –con 15 años en Renault/Alpine y quien recientemente dirigió a Pierre Gasly– trabajará junto a Bottas.
¿Cuál es la función de un ingeniero de pista?
El ingeniero de pista es el nexo de comunicación entre el piloto y el equipo durante cada sesión. Su labor abarca desde guiar al piloto en la estrategia y mejorar el rendimiento, hasta asesorarlo para gestionar su monoplaza; o, en el caso de Gianpiero Lambiase, calmar a un Verstappen de humor explosivo.
Con el tiempo, algunos ingenieros han llegado a ser verdaderos referentes en la F1, como lo demuestra la icónica voz de Peter Bonnington, recordada por su famoso grito motivacional hacia Lewis Hamilton: "¡Es hora de martillar!"
La relación entre el piloto y su ingeniero de pista es decisiva para el rendimiento global. Así lo evidenció Hamilton en 2025, cuando la relación inicial con Riccardo Adami no llegó a consolidarse, generando momentos de tensión en plena carrera.
