Checo y Bottas le ROBAN estrella a Ferrari para Cadillac F1

El ex piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Xavi Marcos, vuelve a la máxima categoría en un nuevo desafío con Cadillac junto a Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Marcos se desempeñó como ingeniero de carrera de Charles Leclerc en Ferrari, aunque fue sustituido por Bryan Bozzi a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna 2024. Posteriormente, decidió abandonar Ferrari y unirse a Cadillac, habiendo dedicado el último año a proyectos del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y del IMSA SportsCar Championship.

El español fue confirmado el año pasado como director técnico del proyecto LMDh de Cadillac. Ahora, se reintegra a la F1 centrando su trabajo en la entrada del equipo en 2026, cargo que recae en él como jefe ingeniero de carrera.

Cadillac se suma al grid como el undécimo escudería para la próxima temporada. Inicialmente, el equipo estadounidense utilizará unidades de potencia de Ferrari, aunque a partir de 2028 se consolidará una asociación con General Motors, lo que marcará un nuevo hito.

Asimismo, Cadillac ha confirmado que Carlo Pasetti y John Howard serán los ingenieros de carrera de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, respectivamente, en 2025, mientras que Marcos supervisará todas las operaciones técnicas del equipo.

¿Cómo se perfila Cadillac de cara a 2026?

Con 16 victorias en Grandes Premios entre ambos, la alineación de pilotos de Cadillac, compuesta por Bottas y Pérez, se muestra como una de las más experimentadas de la parrilla.

Este dúo supone un gran acierto para la incipiente escudería, que incluso había sido vinculada con nombres menos experimentados como Mick Schumacher, Zhou Guanyu y Colton Herta.

No obstante, el director del equipo, Graeme Lowdon, es consciente de la dificultad que representará abrirse paso en 2026. Lowdon ha manifestado que espera que la escudería comience la temporada desde el fondo de la clasificación, y que el verdadero potencial se pueda vislumbrar recién en 2028, cuando General Motors se incorpore al proyecto.

En esa línea, Cadillac apuesta firmemente por el futuro. La incorporación del joven piloto estadounidense Herta como conductor suplente reafirma la estrategia de un equipo que se mira hacia adelante.

