F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez han recibido alentadoras noticias de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 tras un importante anuncio de Cadillac sobre su ingreso al campeonato. ::: LEER MÁS

Licensed F1 apparel provider PUMA ha lanzado una colección completamente nueva junto al equipo Aston Martin, con sede en Silverstone, que se diferencia radicalmente de todo lo que han presentado anteriormente. ::: LEER MÁS

Sainz se ríe de la predicción de Verstappen y lanza contundente veredicto. ::: LEER MÁS

El ex piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Xavi Marcos, vuelve a la máxima categoría en un nuevo desafío con Cadillac junto a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado