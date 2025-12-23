F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari
F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Valtteri Bottas y Sergio Pérez han recibido alentadoras noticias de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 tras un importante anuncio de Cadillac sobre su ingreso al campeonato. ::: LEER MÁS
Licensed F1 apparel provider PUMA ha lanzado una colección completamente nueva junto al equipo Aston Martin, con sede en Silverstone, que se diferencia radicalmente de todo lo que han presentado anteriormente. ::: LEER MÁS
Sainz se ríe de la predicción de Verstappen y lanza contundente veredicto. ::: LEER MÁS
El ex piloto de Fórmula 1 de Ferrari, Xavi Marcos, vuelve a la máxima categoría en un nuevo desafío con Cadillac junto a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari
- hace 23 minutos
¡INJUSTICIA total! Colapinto es robado de prestigioso premio de automovilismo en Argentina
- 1 hour ago
La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton
- 2 hours ago
Aseguran que Kimi Antonelli tendrá CONSECUENCIAS por culpa de George Russell
- 2 hours ago
Sainz se ríe de la predicción de Verstappen y lanza CONTUNDENTE veredicto
- 3 hours ago
¿Alcanzará para el título? Aston Martin entrega algo NUNCA ANTES VISTO para Alonso de cara a 2026
- Hoy 16:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre