Sainz se ríe de la predicción de Verstappen y lanza CONTUNDENTE veredicto

Carlos Sainz recuerda con satisfacción su primer año en Williams.

Aunque el piloto español atravesó momentos difíciles tras su salida forzosa de Ferrari, supo sorprender al mundo al subir al podio en Bakú para la escudería de Grove, tal como Max Verstappen ya había pronosticado a comienzos de la temporada.

Williams destacó principalmente en la segunda mitad del campeonato. Alexander Albon finalizó en la octava posición, mientras que Sainz se ubicó en el noveno, con nueve puntos menos.

Aunque ambos están muy igualados, el piloto admite que necesitaba algo más de tiempo para adaptarse a su nuevo entorno.

Periodo de adaptación

En una entrevista con Formule1.com Sainz analiza la temporada y subraya lo natural que resultó el periodo de adaptación en Williams.

"Siempre he sido claro al decir que lleva un tiempo que un piloto se integre por completo en un nuevo equipo, saca el máximo de cada décima del coche y entabla una conexión especial con los ingenieros y el resto del staff", explicó.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Verstappen con Red Bull o Albon en Williams, difíciles de superar

Se reconoce a sí mismo un mérito especial, pues terminar solo un puesto por detrás de Albon en el campeonato no le resulta sorprendente.

"Cuando te enfrentas a Alex Albon en un Williams, a Charles Leclerc en una Ferrari o a Max Verstappen en una Red Bull, te das cuenta de que ellos conocen su máquina al dedillo y ya la llevan al límite. Por eso, es complicado alcanzar ese nivel desde el inicio", añadió.

A pesar de los desafíos, Sainz logró subir al podio en Bakú, cumpliendo una predicción hecha por Verstappen. "Recuerdo claramente lo que me dijo Max: que durante una de sus predicciones señaló que lograría un podio con Williams. No me olvido de esas palabras. Un gran tipo, Max. ¡Gracias, Max!", concluyó el piloto.

Max Verstappen, Carlos' own fortune teller 🔮 pic.twitter.com/MuBKoQY4JX — Atlassian Williams Racing (@WilliamsF1) December 20, 2025

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!