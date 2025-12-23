¿Alcanzará para el título? Aston Martin entrega algo NUNCA ANTES VISTO para Alonso de cara a 2026

Licensed F1 apparel provider PUMA ha lanzado una colección completamente nueva junto al equipo Aston Martin, con sede en Silverstone, que se diferencia radicalmente de todo lo que han presentado anteriormente.

PUMA se consolidó como socio oficial de equipación de F1 en 2023 y actualmente desarrolla productos para los equipos de Aston Martin y Ferrari de la categoría reina.

Mientras que la indumentaria tradicional de F1 suele ser predecible, esta nueva propuesta de PUMA y Aston Martin se aparta de lo convencional al centrarse en los héroes anónimos del Campus Tecnológico de AMR.

La colección se inspira en la ropa de trabajo y adopta un estilo más informal, ideal para el uso diario. Haz clic aquí para comprar el kit del equipo PUMA X Aston Martin Aramco F1

PUMA lanza un kit de Aston Martin F1 como ningún otro

La equipación habitual de un equipo de F1 suele estar orientada a sus pilotos estrella – y, de paso, PUMA sigue ofreciendo el kit de Fernando Alonso y la merch oficial de Lance Stroll. Sin embargo, esta colección apuesta por prendas que se asemejan a la ropa que podrían vestir los pilotos mientras se dirigen al paddock durante los días de rueda de prensa previa a la carrera.

Esta propuesta está pensada para aquellos aficionados que no se han sentido atraídos por la indumentaria habitual de F1, aquellos que prefieren un look más discreto y liberado de los logos y patrocinios característicos.

Personalmente, mi elección favorita es la sudadera con capucha de cierre total de la colaboración PUMA x Aston Martin Aramco, presentada en el inconfundible verde del equipo. Puedes comprarla haciendo clic en el enlace.

Si el verde de Aston Martin no se ajusta a tu estilo, los pantalones de chándal con cierre total y la chaqueta a juego, disponibles únicamente en elegante negro, son una opción perfecta.

¿Te gustaría rematar el look con calzado oficial de Aston Martin? PUMA ha estrenado una nueva versión de las icónicas zapatillas Speedcat unisex, fruto de la colaboración con el equipo. Estas zapatillas, que se venden a £95, están disponibles en negro.

Aunque los artículos mencionados se venden a precio completo, PUMA ha puesto en marcha su rebaja de fin de temporada, que incluye otras prendas exclusivas del mundo del motorsport con descuentos en productos oficiales de Aston Martin y Ferrari. Haz clic aquí para comprar mientras la oferta esté vigente.

Por favor, ten en cuenta que si realizas una compra a través de alguno de los enlaces de productos de esta página, podríamos recibir una pequeña comisión de afiliado.

