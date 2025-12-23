F1 Hoy: Disney quiere la Fórmula 1; Encuentran fallas en el reglamento

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

La antigua estrella de Red Bull en la Fórmula 1, Pierre Gasly, reveló que vivió momentos difíciles en la escudería durante 2019, confirmando lo que posteriormente vivieron Alex Albon y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

El subdirector de Operaciones en Carrera de la Fórmula 1 ha expresado su opinión acerca de la posibilidad de que en el futuro se organice un Gran Premio en Disneyland. ::: LEER MÁS

La FIA ha introducido una nueva norma que añade un obstáculo adicional en las regulaciones de motores de Fórmula 1 para 2026, según informa The Race. ::: LEER MÁS

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha expresado su sentir respecto a las entrevistas desalentadoras de Lewis Hamilton esta temporada. ::: LEER MÁS

