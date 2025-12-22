¿Quién la APROVECHARÁ? La FIA detecta una laguna legal e interviene con cambios en las reglas

La FIA ha introducido una nueva norma que añade un obstáculo adicional en las regulaciones de motores de Fórmula 1 para 2026, según informa The Race.

Esta medida se centra en el medidor de flujo de combustible, que la FIA busca utilizar para evitar manipulaciones. En 2019, Ferrari fue acusado de alterar este dispositivo, aunque el asunto se resolvió discretamente entre el equipo y la organización.

El pasado viernes, varios medios informaron sobre pruebas en las que se ajustaba la relación de compresión de las unidades de potencia, lo que supuestamente habría permitido ganar unos 15 caballos extra. Ahora, a este escenario se suma la posible manipulación del medidor de flujo, en un contexto de transición hacia combustibles totalmente sostenibles.

La regulación previa imponía un límite de 100 kg/h de flujo de combustible, mientras que ahora se establece un tope energético de 3000 MJ/h. Antes, la categoría contaba con dos medidores: uno para cada equipo y otro de control para la FIA. Con la nueva norma, se instalará una única unidad estándar en todos los monoplazas, cuyos datos serán accesibles tanto para los equipos como para la FIA.

Manipulación del medidor de flujo mediante la temperatura

A pesar de que este sistema estándar pueda parecer sencillo, recientes ajustes en la redacción de las reglas dejan claro que la FIA quiere evitar cualquier maniobra ilícita.

El problema radica en que algunos equipos podrían intentar influir en la temperatura del medidor, modificando la composición del combustible o alterando los valores medidos para obtener una ventaja competitiva.

En octubre se añadió una cláusula al reglamento técnico que obligaba a que los monoplazas estuvieran equipados con un medidor de flujo de combustible, indicando que “queda prohibido calentar o enfriar intencionadamente dicho dispositivo”.

Esta redacción fue posteriormente eliminada y, una semana después de la reunión del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA, se incorporó una nueva disposición: “Se prohíbe cualquier dispositivo, sistema o procedimiento cuyo objetivo sea alterar la temperatura del medidor de flujo de combustible”.

Esta modificación, de alcance mayor, busca cerrar posibles lagunas legales. Aunque los fabricantes teóricamente podrían seguir influyendo en la temperatura, ya no podrían justificarlo alegando falta de intención.

