El jefe de Ferrari da una declaración que podría causar la SALIDA de Hamilton
El jefe de Ferrari da una declaración que podría causar la SALIDA de Hamilton
El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha expresado su sentir respecto a las entrevistas desalentadoras de Lewis Hamilton esta temporada.
El piloto británico ha ido respondiendo de forma cada vez más sombría a las preguntas, tendencia que se hizo especialmente evidente en las tres últimas carreras disputadas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Hamilton fue el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en no avanzar a Q2 en tres encuentros consecutivos al cierre del año. Esto dio lugar a conversaciones particularmente negativas con la prensa.
Sin embargo, Vasseur sostiene que, pese a los malos resultados, es señal positiva que el siete veces campeón se tome sus actuaciones en serio. Para él, lo que realmente cuenta es la actitud del piloto al reincorporarse al garaje.
El dirigente defendió las reacciones emocionales de Hamilton y destacó su firme compromiso con el equipo. Además, criticó a los medios por conformarse con fórmulas vacías y clichés sin sentido.
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
El jefe de Ferrari defiende a Hamilton por sus entrevistas
"Cuando sales en Q1, espero que el piloto se sienta realmente decepcionado consigo mismo y con el equipo", afirmó el francés.
Añadió: "No creo que a los periodistas les satisfaga ver a alguien en el sector televisivo diciendo que todo está normal o repitiendo lo mismo de siempre".
"Respeto por completo la postura de los pilotos en esos momentos difíciles. Lo esencial es contar con alguien que colabore activamente con el equipo, que tras el sector televisivo acuda a la sesión informativa, dialogue con los ingenieros y busque soluciones. Esa fue la actitud de Lewis, incluso en los instantes complicados de la última parte de la temporada, inyectando una energía positiva en el conjunto.
"Y, sinceramente, me pasa igual a mí: cuando salgo disparado hacia el pit wall tras una carrera dura y me inundan de preguntas, a veces prefiero no extenderme demasiado en las respuestas."
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Alonso asume un NUEVO CARGO ante su inminente salida en 2026!
- hace 59 minutos
Enormes noticias para Colapinto gracias a...¿Trampa de MERCEDES?
- 1 hour ago
¡Antonelli SONRÍE! Declaran el truco de Mercedes y Red Bull Powertrains simplemente legal
- 1 hour ago
El jefe de Ferrari da una declaración que podría causar la SALIDA de Hamilton
- 1 hour ago
¡Colapinto lo BORRÓ! Este piloto de Alpine anuncia su salida del equipo para 2026
- 1 hour ago
¿Quién la APROVECHARÁ? La FIA detecta una laguna legal e interviene con cambios en las reglas
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre