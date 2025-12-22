El jefe de Ferrari da una declaración que podría causar la SALIDA de Hamilton

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha expresado su sentir respecto a las entrevistas desalentadoras de Lewis Hamilton esta temporada.

El piloto británico ha ido respondiendo de forma cada vez más sombría a las preguntas, tendencia que se hizo especialmente evidente en las tres últimas carreras disputadas en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Hamilton fue el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en no avanzar a Q2 en tres encuentros consecutivos al cierre del año. Esto dio lugar a conversaciones particularmente negativas con la prensa.

Sin embargo, Vasseur sostiene que, pese a los malos resultados, es señal positiva que el siete veces campeón se tome sus actuaciones en serio. Para él, lo que realmente cuenta es la actitud del piloto al reincorporarse al garaje.

El dirigente defendió las reacciones emocionales de Hamilton y destacó su firme compromiso con el equipo. Además, criticó a los medios por conformarse con fórmulas vacías y clichés sin sentido.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

El jefe de Ferrari defiende a Hamilton por sus entrevistas

"Cuando sales en Q1, espero que el piloto se sienta realmente decepcionado consigo mismo y con el equipo", afirmó el francés.

Añadió: "No creo que a los periodistas les satisfaga ver a alguien en el sector televisivo diciendo que todo está normal o repitiendo lo mismo de siempre".

"Respeto por completo la postura de los pilotos en esos momentos difíciles. Lo esencial es contar con alguien que colabore activamente con el equipo, que tras el sector televisivo acuda a la sesión informativa, dialogue con los ingenieros y busque soluciones. Esa fue la actitud de Lewis, incluso en los instantes complicados de la última parte de la temporada, inyectando una energía positiva en el conjunto.

"Y, sinceramente, me pasa igual a mí: cuando salgo disparado hacia el pit wall tras una carrera dura y me inundan de preguntas, a veces prefiero no extenderme demasiado en las respuestas."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!