¿Gran Premio de Disneyland? El director de la F1 revela su plan MAESTRO para ello

El subdirector de Operaciones en Carrera de la Fórmula 1 ha expresado su opinión acerca de la posibilidad de que en el futuro se organice un Gran Premio en Disneyland.

El deporte sigue expandiéndose a nuevos territorios. La temporada 2025 se disputará en 21 países y cinco continentes, lo que evidencia la apuesta por llegar a audiencias cada vez más diversas.

En 2026, un nuevo trazado se unirá al calendario en el Gran Premio de Madrid, situando a España en el mapa de la F1 por segunda vez en pocos meses.

Este circuito madrileño se suma a otras incorporaciones recientes, como las de Arabia Saudita, Qatar, Miami y Las Vegas, y forma parte de futuros proyectos en Qiddiyah y en un centro de vanguardia en Tailandia.

Con las crecientes alianzas comerciales de la Fórmula 1 con diversas marcas, Graham Watson ha destacado la importancia de captar nuevos públicos. Tras las colaboraciones con Disney y Mickey Mouse de los últimos años, también se abordó la hipótesis de celebrar un Gran Premio en Disneyland.

"El siguiente paso es llegar a la generación más joven a través de LEGO, Disney y EA", explicó Watson a Formule1.nl.

"Estas asociaciones abren nuevas oportunidades. Muchos de nosotros somos aficionados a la F1 desde los años 90 o incluso antes, pero para el deporte es esencial contar con una base de seguidores amplia y diversa. Con LEGO y Disney, tenemos acceso a los fans del futuro, lo que refuerza el valor de entretenimiento de esta disciplina. No obstante, por el momento, un Gran Premio en Disneyland no es una opción."

¿Cómo será el circuito de F1 en Madrid?

El año 2026 se vislumbra emocionante para la Fórmula 1, en parte gracias a un nuevo circuito que llevará a los pilotos por lugares emblemáticos de la capital. El fin de semana del 11 al 13 de septiembre marcará el cierre de la etapa europea del campeonato.

El trazado urbano, de 5,47 km, se desarrolla alrededor del recinto ferial IFEMA en el barrio de Barajas, a solo cinco minutos del aeropuerto Adolfo Suárez. Ofrecerá curvas rápidas, chicanes exigentes y largas rectas, con 22 curvas que pondrán a prueba a los pilotos. Se prevé alcanzar velocidades máximas de 300 km/h, y las vueltas de calificación rondarán el minuto y 34 segundos.

La línea de salida/meta, ubicada frente al Paddock Club, permitirá a los pilotos acelerarse por la Ribera del Sena en una extensa recta para ganar velocidad. Al acercarse al Túnel de Valdebebas, deberán frenar bruscamente y prepararse para las curvas cerradas que les esperan.

Una vez superado el túnel, la ruta se enfrenta a una serie de retos, comenzando con la vertiginosa curva de Valdebebas hacia la derecha, para después adentrarse en el corazón de Madrid pasando junto al recinto IFEMA hasta llegar a la meta.

