F1 Hoy: Fernando Alonso toma nuevo rol; Franco Colapinto elimina a la competencia en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 22 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tomó por asalto el protagonismo en Alpine y Mick Schumacher fue uno de los pilotos que sucumbieron ante el argentino. ::: LEER MÁS
Aunque el año apenas nos regala un par de semanas más, ya se vive con entusiasmo la expectación por la nueva temporada. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso, la estrella de Aston Martin en la Fórmula 1, ha estado plantando árboles en el Circuito de Barcelona-Catalunya como parte de sus nuevas funciones con el circuito. ::: LEER MÁS
La temporada de Fórmula 1 ya ha llegado a su fin –y no es un final cualquier–, pero todavía aprovechamos esos últimos momentos de emoción y Carlos Sainz es protagonista de ello. ::: LEER MÁS
