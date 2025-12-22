¡Colapinto lo BORRÓ! Este piloto de Alpine anuncia su salida del equipo para 2026

Franco Colapinto tomó por asalto el protagonismo en Alpine y Mick Schumacher fue uno de los pilotos que sucumbieron ante el argentino.

En medio de rumores que vinculan su futuro con IndyCar. Durante las dos últimas temporadas, el piloto alemán compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Alpine, con la esperanza de impresionar a los equipos de Fórmula 1 y lograr un regreso a la categoría reina.

No obstante, la confirmación de los pilotos de Cadillac para la próxima temporada complica cualquier intento de retomar la serie en la que compitió durante 2021 y 2022, dejando poco margen de opción para el piloto de 26 años. Con este contexto, parece cada vez más probable que Schumacher esté a punto de oficializar su incorporación a IndyCar, especialmente tras haber completado una prueba en esta categoría a principios de año.

Aunque Valtteri Bottas advirtió sobre el riesgo de ser olvidado en F1 al dar este salto, la falta de alternativas viables para un retorno en la máxima categoría empuja a Schumacher a apostar por el automovilismo estadounidense.

En una publicación en Instagram, el joven piloto expresó su gratitud hacia Alpine y confirmó su salida del equipo de resistencia: "Estoy muy agradecido por estos dos últimos años con @alpine_endurance_team. He aprendido mucho, tanto dentro como fuera de pista, y agradezco a todos los que han formado parte de esta experiencia. Les deseo lo mejor para el futuro." Además, dejando una pista sobre sus planes, añadió: "Estén atentos para el 2026."

La carrera de Schumacher

Despues de ser descartado por Haas en 2022, Schumacher fue recogido por Mercedes para ocupar un puesto como piloto de reserva. Sin embargo, a lo largo de los años ha quedado claro que el regreso a tiempo completo en Fórmula 1 nunca fue una prioridad, ya que la mayoría de las escuderías opta por incorporar a jóvenes talentos en lugar de pilotos con solo dos temporadas de experiencia.

A finales de 2024, el joven alemán y Mercedes se separaron, permitiendo a Schumacher centrarse por completo en su carrera en el WEC. En esta categoría, consiguió tres podios, mientras que Alpine celebró su primera victoria en carrera, lograda por su otro piloto.

Recientemente, Schumacher participó en una prueba de IndyCar organizada por Rahal Letterman Lanigan Racing en el Indianapolis Motor Speedway, hogar del legendario Indy 500. Esta experiencia al volante de un IndyCar refuerza la posibilidad de que el piloto asegure una plaza permanente en la serie para el 2026.

