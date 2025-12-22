¡Alonso asume un NUEVO CARGO ante su inminente salida en 2026!

Fernando Alonso, la estrella de Aston Martin en la Fórmula 1, ha estado plantando árboles en el Circuito de Barcelona-Catalunya como parte de sus nuevas funciones con el circuito.

El trazado catalán será la primera de dos ocasiones en que la temporada 2026 visitará España, ya que se añadirá un circuito urbano en la capital que fungirá como el nuevo Gran Premio de España. Así, los pilotos podrán recorrer algunas de las atracciones madrileñas en septiembre, aunque en junio el “Gran Premio de Barcelona” acapará toda la atención.

Los equipos y pilotos se trasladarán al Circuito de Barcelona-Catalunya el próximo mes para participar en la primera prueba de pretemporada del año. Durante cinco días se llevará a cabo una sesión a puerta cerrada, antes de que inicien las pruebas oficiales en Bahréin en febrero.

Si bien 2026 promete mucha actividad en el trazado catalán, aún no se ha confirmado si el circuito volverá a formar parte del calendario en 2027, ya que su contrato finaliza tras la temporada actual. La Fórmula 1 ya descartó Imola para evitar dos carreras en el mismo país en la etapa europea, lo que hace pensar que Barcelona podría seguir la misma senda con la incorporación de Madrid.

Mientras tanto, los organizadores se preparan para el futuro. Recientemente, han plantado más de 200 árboles como parte de un proyecto destinado a mejorar la sostenibilidad ambiental y económica del recinto. Incluso, el propio Alonso ha sido fotografiado colaborando en la plantación, trabajando con entrega y una pala en mano.

¿Cuándo serán las pruebas de pretemporada 2026?

El Circuito de Barcelona-Catalunya —que quizá no figure en el calendario tras finalizar su contrato en 2026— acogerá cinco días de pruebas del 26 al 30 de enero. Esto sitúa el inicio oficial de la temporada 2026 apenas siete semanas después de que termine la intensa temporada 2025.

En Bahréin, la primera sesión de pruebas de tres días se celebrará del 11 al 13 de febrero, seguida de otros tres días en el circuito entre el 18 y el 20 de febrero. Finalmente, la temporada arrancará de lleno con el Gran Premio de Australia, cuyo fin de semana dará comienzo el 6 de marzo.

La temporada 2026 se perfila como la más larga de la historia, con 24 carreras en el calendario, lo que incrementa las preocupaciones de los pilotos en cuanto a la cantidad de viajes y el esfuerzo que exige competir a este nivel. Los organizadores de Barcelona intentarán demostrar que su circuito merece seguir en el calendario más allá de 2026, puesto que todas las miradas se volverán hacia él a partir de enero, cuando se presenten los nuevos monoplazas.

