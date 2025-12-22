¡Ferrari se vuelve LOCO! La predicción de Sainz que refleja su GRANDEZA en la F1
¡Ferrari se vuelve LOCO! La predicción de Sainz que refleja su GRANDEZA en la F1
La temporada de Fórmula 1 ya ha llegado a su fin –y no es un final cualquier–, pero todavía aprovechamos esos últimos momentos de emoción y Carlos Sainz es protagonista de ello. No hace daño echar la vista atrás y recordar algunas de las audaces predicciones que los pilotos hicieron antes del inicio de la temporada. Una de estas pronosticadas afirmaciones, hecha por un piloto en particular, hoy parece casi profética. Y ese piloto es Carlos Sainz, tal como deducirás por el titular y la imagen principal de este artículo. Si todavía no te has percatado de que la historia gira en torno a Sainz, quizá sea buena idea que consultes a un médico; ¡reírse demasiado a veces no es de salud! ¿Que qué? Sí, sabemos que ahora te agobia la compra navideña y, por si fuera poco, la gripe anda de moda. Pero, por favor, cuida de ti: tu bienestar es lo primero.
Predicciones F1 2025 de Carlos SainzEl español cumplió en todas sus categorías de predicción e incluso se atrevió a pronosticar un podio para sí mismo. Al final, logró alcanzar dos podios, incluyendo el primero completo para Williams desde 2017. Hace poco, Sainz repasó lo que había escrito antes de que comenzara la temporada: "Mi mayor objetivo era ayudar a Williams a dar un gran salto adelante mientras disfrutaba del camino. Y vaya que disfruté cada momento, ¡además de que logramos avanzar significativamente! Tres palabras resumen la temporada 2025: 'ajustada', 'emocionante' y 'sorprendente'. Ha sido reñida, llena de emoción para todos y, sobre todo, inesperada – ¡hasta ahora, todo ha salido según lo previsto!" "Mi predicción arriesgada para esta temporada fue... 'podio'. ¡Y sí, lo conseguimos! Ahora algunos me tildan de mentiroso en las redes por haber asegurado que no alcanzaríamos un podio este año. La verdad es que puse un signo de interrogación al lado de esa apuesta, pero la probabilidad casi alcanzaba el 100%. Estoy realmente satisfecho con este resultado."
