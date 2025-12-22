close global

Sergio Perez, Red Bull, 2024, Photoshop

Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac

Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Red Bull, 2024, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 21 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: URGENTE - Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Red Bull se deshace del LEGADO del mexicano! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: "PENSÓ QUE ERA ESPECIAL" - El mensaje desde Red Bull al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Destapan el SERIO PELIGRO para el mexicano con Cadillac. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1281 votos

Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac
Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac

  • 2 hours ago
