¡Red Bull se deshace del LEGADO de Checo Pérez!
La RB20, el monoplaza con el que Max Verstappen y Sergio Pérez compitieron en 2024 con Red Bull, llega a subasta en exclusiva.
F1 Authentics, en colaboración con el equipo, ofrece diez showcars que son réplicas exactas de los vehículos que hicieron historia esa temporada. Los coleccionistas tendrán la oportunidad de hacerse con un pedazo de la Fórmula 1.
La subasta promete ser todo un espectáculo. Aunque el precio final se mantiene en secreto, se prevé que el afortunado comprador desembolse más de dos millones de dólares para adquirir esta joya del automovilismo.
El showcar es una fusión perfecta entre ingeniería y arte. Fabricada con fibra de carbono ultraligera, el mismo material presente en la auténtica RB20, esta réplica destaca por su elevada calidad.
Los interesados podrán elegir entre tres diseños oficiales de Red Bull correspondientes a la temporada 2024. Es importante señalar que el motor no se incluye en esta obra de colección.
Además, el nuevo propietario ostentará el título oficial de 'Red Bull Licensee', aunque con una serie de estrictas condiciones. Por ejemplo, el coche no podrá usarse con fines ilícitos ni dañar la imagen de la marca. Tampoco se permitirá su empleo para manifestaciones políticas o religiosas.
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.
