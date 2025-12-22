Destapan el SERIO PELIGRO para Checo Pérez con Cadillac

Sergio Pérez ha sido advertido por un verdadero peligro que se podría enfrentar con Cadillac en la próxima temporada.

En declaraciones publicadas por Motorsport, Bernie Collins usó su experiencia en la F1 para lanzar una advertencia al nuevo equipo del corredor mexicano: "Creo que Cadillac va a tenerlo muy difícil para armar un equipo nuevo, reunir a toda la gente y poner el coche en la parrilla.

"Como ya lo vimos antes en 2016. Haas se unió a la parrilla, y recuerdo que en ese momento, cuando yo estaba en McLaren, entraba al circuito el viernes por la mañana mientras los chicos de Haas salían del circuito para ir a ducharse y volver al circuito.

"Ese era el nivel de sufrimiento que tenían para lograr poner un coche nuevo en la parrilla en Australia. Así que creo que, para la gente de Cadillac, el trabajo no puede subestimarse. Si logran poner ese auto en la parrilla en Australia, eso será realmente muy bueno para ellos. Será una victoria en muchos sentidos", apuntó.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

