"PENSÓ QUE ERA ESPECIAL": El mensaje desde Red Bull a Checo Pérez

Isack Hadjar, nuevo compañero de equipo de Max Verstappen, cree que los ex coequiperos del neerlandés "pensaron que son especiales".

Durante una entrevista para RACER, Hadjar destacó lo fácil que resulta subestimar a Verstappen: "Muchos piensan que son especiales y llegan convencidos de que podrán derrotarlo fácilmente.

"Pero en cuanto te enfrentas a la realidad, te das cuenta de lo difícil que es. Se trata de competir contra el mejor de la parrilla. Aceptar de entrada que será complicado me ayuda a estar mejor preparado.

"Es muy probable que al principio vaya más lento, por lo que prefiero aceptar la situación y trabajar en mejorar. Claro que sueño con igualar su velocidad, aunque siendo realistas, las probabilidades son mínimas", concluye.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

