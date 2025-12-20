close global

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Noticias Hoy: Nuevo error de Red Bull; Ferrari lo complica; Hace oficial noticia

Checo Noticias Hoy: Nuevo error de Red Bull; Ferrari lo complica; Hace oficial noticia

Aloisio Hernández
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 19 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: Red Bull repite MILLONARIO ERROR tras despedir al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BREAKING - ¡Ferrari COMPLICA el debut del mexicano con Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: OFICIAL - El mexicano CONFIRMA la MEJOR noticia para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: NOVEDADES en la conspiración que vivió en Red Bull. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Nuevo error de Red Bull; Ferrari lo complica; Hace oficial noticia
  • 1 hour ago
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Nuevo error de Red Bull; Ferrari lo complica; Hace oficial noticia

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: Verstappen cuestiona a Alonso; Acusan a Mercedes de trampa
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Verstappen cuestiona a Alonso; Acusan a Mercedes de trampa

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Habla de 2026; En la mira de Mercedes; Explotan contra Alpine
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Habla de 2026; En la mira de Mercedes; Explotan contra Alpine

  • 1 hour ago
NOVEDADES en la conspiración que vivió Checo Pérez en Red Bull
Red Bull

NOVEDADES en la conspiración que vivió Checo Pérez en Red Bull

  • 1 hour ago
URGENTE: Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre el motor Mercedes de 2026
Alpine

URGENTE: Franco Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre el motor Mercedes de 2026

  • 2 hours ago
OFICIAL: Checo Pérez CONFIRMA la MEJOR noticia para 2026
Cadillac

OFICIAL: Checo Pérez CONFIRMA la MEJOR noticia para 2026

  • 3 hours ago
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

