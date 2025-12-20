OFICIAL: Checo Pérez CONFIRMA la MEJOR noticia para 2026

Sergio Pérez confirmó una noticia muy esperada por sus aficionados de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano hizo una publicación en redes sociales en la que confirmó por fin cuál es el número con el que debutará con Cadillac dentro de unos meses y que es tan querido por sus seguidores.

"La historia continúa con el 11", escribió Checo en su cuenta oficial de X.com. Además, acompañó el mensaje de una fotografía en la que se muestra su número y unas imágenes suyas.

Relacionado: BREAKING: ¡Ferrari COMPLICA el debut de Checo Pérez con Cadillac!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado