BREAKING: ¡Ferrari COMPLICA el debut de Checo Pérez con Cadillac!

Sergio Pérez y Cadillac podrían enfrentar un preocupante problema luego de revelarse el estado actual del motor de Ferrari para 2026.

Según informan en CorriereDelloSport, en la Scuderia están presionados por el tiempo restante para el próximo Campeonato Mundial: "En Maranello hay aprensión sobre todo sobre los tiempos de desarrollo del motor: está retrasado, pero decirlo así sería parcial y engonusador.

"Más o menos todos los fabricantes de automovilistas están hoy atrasados con el desarrollo de las nuevas unidades de potencia, vinculadas al de los nuevos combustibles sostenibles (e-fuel y bio-fuel) y de los aditivos antidetonantes, muy importantes y también inéditos.

"Tal vez Mercedes lo sea un poco menos, pero ciertamente Honda lo es un poco más, tanto que Andy Cowell, después de las disconenciones con el diseñador Adrian Newey, se trasladó al proyecto de motores para hacer el cerbero y dictar el tiempo a los japoneses (a menudo estará en Tochigi)", reportaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

