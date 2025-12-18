ESCÁNDALO: ¡Ferrari FRENA a Checo Pérez en Cadillac!

Sergio Pérez podría verse afectado en Cadillac por culpa de Ferrari para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según el reporte revelado por FUnoAT, la Scuderia emitió una serie de solicitudes al equipo de Checo: "Recordando la información en nuestro poder relativa al proyecto del Cavallino Rampante, como sabemos, aunque en Via Abetone Inferiore 4 hay mucha confianza en el nuevo motor, Ferrari ha optado por ser cauteloso con la fiabilidad del equipo, sugiriendo lo mismo a Cadillac.

"Una prudencia que proviene de la incapacidad de tener datos reales, que a menudo no coinciden perfectamente con los de la pista. Para reducir las incertidumbres, Cadillac dependerá ampliamente de las sesiones de prueba previstas para 2026. La FIA ha preparado horas de túnel de viento adicionales para el nuevo equipo,

"Una medida diseñada para ayudar al equipo a cerrar la brecha con equipos más expertos. Esta ventaja permitirá a los ingenieros evaluar de antemano la dirección técnica del proyecto e intervenir rápidamente en caso de problemas críticos", reportaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

