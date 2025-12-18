Sergio Pérez y Cadillac recibirían ayuda especial de la FIA de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Según el reporte de funoanalisitecnica.com, la escudería estadounidense tendría un impulso para la siguiente temporada: "La FIA ha asignado horas adicionales en el túnel de viento al nuevo equipo.

"Una medida diseñada para ayudarle a acortar distancias con equipos más experimentados. Esta ventaja permitirá a los ingenieros evaluar la dirección técnica del proyecto con antelación e intervenir rápidamente en caso de problemas críticos.

"A diferencia de otros equipos que han dividido sus recursos entre las fases de desarrollo de 2025 y 2026, el equipo estadounidense ha podido dedicarse por completo al nuevo reglamento técnico. Esta ventaja estratégica, aunque teórica, también conlleva una gran presión", apuntaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

