NOVEDADES en la conspiración que vivió Checo Pérez en Red Bull

Ha salido una nueva opinión con respecto a la polémica conspiración que vivió Sergio Pérez en Red Bull por culpa de Max Verstappen.

En palabras publicadas por Motorsport, Jacques Villeneuve dijo lo siguiente sobre los problemas que han tenido los compañeros de equipo del cuatro veces campeón del mundo: "Todo el mundo ha estado diciendo: 'Oh, pero el coche está hecho para Max. Pobre, pobre segundo piloto'. En realidad, no.

"Max está trabajando en ello, haciendo el coche cada vez mejor. Si eres incapaz de conducirlo o de entender cuál es el problema durante la temporada, acabarás yendo cada vez más lento. No porque seas realmente más lento, sino porque Max irá cada vez más rápido.

"Eso ocurre porque eres incapaz de entender realmente qué está pasando con el coche. Así que, obviamente, trabajarán con Max y, obviamente, el coche se volverá inconducible para ti.

"Lo vimos con [Sergio] Pérez. Cada año empezaban la temporada a la par y ahí se acababa todo. Pérez no empezó a ir más lento. Max empezó a ir cada vez más rápido", señaló.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

