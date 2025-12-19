Red Bull repite MILLONARIO ERROR tras despedir a Checo Pérez

Red Bull Racing no aprendió del despido de Sergio Pérez y habrían cometido un nuevo millonario error.

De acuerdo con la información del periodista Humberto Corradi, el equipo de Max Verstappen tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero tras el escándalo que rodeó a Kimi Antonelli y Helmut Marko.

"Se estima que solo las declaraciones de Helmut Marko sobre Kimi Antonelli le costaron a Red Bull más de 20 millones de euros para mitigar la cobertura mediática negativa y el daño a la imagen del equipo", reportó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

