Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull

F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

La relación entre Lando Norris y Carlos Sainz parece deteriorarse cada vez más, ya que el recientemente coronado campeón de F1, confesó haberse sentido defraudado por Williams. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez y Cadillac recibirían ayuda especial de la FIA de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

F1 fans se han quedado boquiabiertos en las redes sociales al ver al bicampeón Fernando Alonso tomando el volante de un Ferrari una vez más. ::: LEER MÁS

Checo Pérez, Franco Colapinto y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 no son solo atletas dentro de la parrilla, sino también marcas personales, y el último desarrollo lo ha indicado en su totalidad. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull

  • 1 hour ago
CONFIRMADO: ¡Checo Pérez y Cadillac reciben AYUDA ESPECIAL de la FIA!
Cadillac

CONFIRMADO: ¡Checo Pérez y Cadillac reciben AYUDA ESPECIAL de la FIA!

  • Hoy 16:00
¡Ingenieros NOVATOS! Ex piloto de Red Bull confirma la tortura que vivió Checo
Formula 1

¡Ingenieros NOVATOS! Ex piloto de Red Bull confirma la tortura que vivió Checo

  • 3 hours ago
¡Guerra declarada! Colapinto EXHIBE a Red Bull y a la FIA
Formula 1

¡Guerra declarada! Colapinto EXHIBE a Red Bull y a la FIA

  • Hoy 18:00
¡RELUCIENTE! el nuevo CAMBIO de Checo tras su llegada a Cadillac
Formula 1

¡RELUCIENTE! el nuevo CAMBIO de Checo tras su llegada a Cadillac

  • Hoy 17:00
¿No eran amigos? Norris lanza FUERTES palabras contra Sainz y Williams
Formula 1

¿No eran amigos? Norris lanza FUERTES palabras contra Sainz y Williams

  • Hoy 15:00
Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

