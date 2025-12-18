F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull
F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
La relación entre Lando Norris y Carlos Sainz parece deteriorarse cada vez más, ya que el recientemente coronado campeón de F1, confesó haberse sentido defraudado por Williams. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez y Cadillac recibirían ayuda especial de la FIA de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
F1 fans se han quedado boquiabiertos en las redes sociales al ver al bicampeón Fernando Alonso tomando el volante de un Ferrari una vez más. ::: LEER MÁS
Checo Pérez, Franco Colapinto y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 no son solo atletas dentro de la parrilla, sino también marcas personales, y el último desarrollo lo ha indicado en su totalidad. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Fernando Alonso vuelve con Ferrari; Confirman sabotaje a Checo Pérez en Red Bull
- 1 hour ago
CONFIRMADO: ¡Checo Pérez y Cadillac reciben AYUDA ESPECIAL de la FIA!
- Hoy 16:00
¡Ingenieros NOVATOS! Ex piloto de Red Bull confirma la tortura que vivió Checo
- 3 hours ago
¡Guerra declarada! Colapinto EXHIBE a Red Bull y a la FIA
- Hoy 18:00
¡RELUCIENTE! el nuevo CAMBIO de Checo tras su llegada a Cadillac
- Hoy 17:00
¿No eran amigos? Norris lanza FUERTES palabras contra Sainz y Williams
- Hoy 15:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre